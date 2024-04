Il sondaggio | la grande maggioranza degli italiani si sente antifascista

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 aprile 2024) Secondo un recentecondotto dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per Repubblica, una vastaritiene fondamentale mantenere viva la memoria della Liberazione e si autodefinisce. Il 72% della popolazione sottolinea la propria posizionecome un baluardo a difesa della democrazia, mentre l’82% afferma che il 25 aprile dovrebbe continuare ad essere celebrato. Questa opinione trasversale attraversa tutti gli schieramenti politici, con l’elettorato che si mostra in gran parte favorevole alla commemorazione. Tuttavia, vi sono eccezioni in partiti come Fratelli d’Italia e Lega, dove le opinioni sono più divise e una parte ritiene la celebrazione ormai superata. Approfondendo, emerge che solo il 13%...