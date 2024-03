Economia | la maggioranza degli italiani boccia il governo Il sondaggio di Affaritaliani detta le priorità a Chigi-Mef

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 24 marzo 2024) Laassoluta pari al 58,8%la politica economica delguidato da Giorgia Meloni. Un dato sorprendente destinato a far rumore. Una doccia gelata per la presidente del Consiglio e per l'interadi Centrodestra. E'... Segui su affar.it