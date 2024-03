La maggioranza degli italiani stanca di aiutare Kiev Il sondaggio che smentisce il mainstream di Usa e Ue

Continuano le polemiche sulla decisione dell’Istituto di Pioltello di sospendere le lezioni per la festa della fine del Ramadan. Le parole del Presidente Mattarella non sono state sufficienti a ... (ildifforme)

Turchia, spari e incidenti durante le elezioni vicino a Diyarbakir: un morto e 12 feriti. Le immagini degli scontri - In Turchia, dove oggi si sta votando per le elezioni amministrative in tutto il Paese, si sono verificati alcuni incidenti, a causa dei quali almeno una persona è rimasta uccisa e altre 12 ferite non ...ilfattoquotidiano

Maggi e il ritorno in Loggia: «maggioranza divisa e stanca sembra già a fine consiliatura. Aree dismesse, zero visione» - Dopo qualche mese di «pausa» il ritorno in Loggia. Quali sono le novità di questa consiliatura «Rispetto al passato, la maggioranza è disorganizzata. A pochi mesi dal voto si ritrova in frantumi, ...brescia.corriere

Zelensky, purghe al vertice: licenziato il suo fedelissimo, Serhiy Shefir - Shefir era il principale assistente del presidente ucraino, al suo fianco dai tempi delle serie tv. L’ufficio del presidente: «Un’ottimizzazione del personale» ...corriere