Il nuovo numero de Linkiesta Magazine dedicato alla salvaguardia del Pianeta

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 25 aprile 2024) Dnewsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – È una puntata diversa dalle altre, quella di oggi. Avete presente la (bella) sensazione che si prova quando, dopo mesi di lavoro, si tocca con mano il risultato finale? Ecco, astiamo vivendo quei giorni lì, perché venerdì 26 aprile uscirà in edicola (ma si può già acquistare online) ilcon gli articoli di Climate Forward del New York Times e le firme del nostro giornale. Perché ve ne parlo su Greenkiesta? Perché è unal cambiamento climatico, ai temi ambientali e, nello specifico, alle città del presente e del futuro. Città che devono essere progettate per migliorare la vita degli esseri umani, non delle automobili, mettendo al centro degli approcci ...