Nuovo record per SpaceX | lancio numero 20 per il primo stadio di un Falcon 9

Nuovo record per il lanciatore Falcon 9 di SpaceX : un booster è stato lanciato per la ventesima volta. Ad oggi, quello di SpaceX rimane l'unico stadio riutilizzabile attualmente operativo.... Leggi ... (dday)

Rory McIlroy ad una svolta storica, vicino alla LIV con un contratto record! - Sembra che Rory McIlroy sia sull'orlo di entrare nella storia del golf, non per meriti sportivi ma per un possibile passaggio alla LIV Golf con un contratto epocale dal valore di 850 milioni di dollar ...msn

La Gazzetta dello Sport: "Sogno Europa, il Toro è in corsa" - C'è ancora un briciolo di speranza di raggiungere il granata obiettivo. "Sogno Europa. Effetto Zapata, il muro in difesa, Ilic e Ricci al top: il Toro è in corsa" titola ...torinogranata

Panatta: «Sinner uomo di ghiaccio che rasenta la perfezione (anche troppo)» - Il grande Adriano Panatta in visita al Corriere della Sera. Le sue parole sul Nuovo fenomeno del tennis italiano Jannik Sinner: «E’ veramente un grande personaggio oltre che un grande atleta ma non ...video.corriere