Il Pianeta Terra | pubblicato il nuovo numero della rivista mensile

World Earth Day, progetto Cai promuove prima missione glaciologica su K2 - Roma, 17 apr. (askanews) – Un team italo pakistano studierà per la prima volta neve e ghiaccio del Karakorum per comprendere gli impatti dei cambiamenti climatici sulla regione e preparare una futura ...askanews

''Un mondo di vita'' e altri docufilm sulla natura: cosa vedere su Netflix - In streaming per l'Earth Day la docuserie sulla natura racconta le creature straordinarie e gli ecosistemi grandi e piccoli che lavorano insieme per ...ilsecoloxix

A Forlimpopoli nuovo appuntamento con “Pagine a KM0": l’esperto di agroecologia Andrea Fantini presenta “Un autunno caldo” - Si parlerà di cambiamento climatico (e non solo) nel nuovo incontro della rassegna “Pagine a Km0”, in programma venerdì 19 aprile, alle ore 18,30, nella Biblioteca Comunale Pellegrino Artusi di Forlim ...forlitoday