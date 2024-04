Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano : l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dell'1,89% a 34.363 punti. Continua a leggere>>

Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano : l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dell'1,89% a 34.363 punti. Continua a leggere>>

Il gas chiude in rialzo sul mercato di Amsterdam . I future Ttf, punto di riferimento per il prezzo del metano sul Vecchio Continente, hanno terminato le contrattazioni in rialzo del 2,1% a 29,02 euro al megawattora. Continua a leggere>>

Il gas chiude in rialzo ad Amsterdam (+2,6%) - Il gas chiude la seduta in rialzo sul mercato di Amsterdam. I future Ttf hanno terminato le contrattazioni in progresso del 2,59% a 29,77 euro al megawattora.

Continua a leggere>>

Borsa: Pil Usa e inflazione deludono l'Europa, Milano chiude a -1% -3- - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 apr - Nonostante il recupero dai minimi di seduta, chiudono in rosso tutti i listini del Vecchio Continente ad eccezione del Ftse 100 di Londra (+0,48%). Tra i p ...

Continua a leggere>>

Borsa: l'Europa chiude in rosso coi timori di stagflazione - Chiusura in deciso ribasso per le Borse europee, che recuperano comunque terreno rispetto ai minimi toccati nel pomeriggio, in scia all'andamento negativo di Wall Street. Parigi ha chiuso in calo dell ...

Continua a leggere>>