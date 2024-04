Borsa | Milano chiude in chiaro rialzo - Ftse Mib +1,89%

(Di martedì 23 aprile 2024) Seduta ampiamente positiva per ladi: l'indiceMib ha concluso in aumento dell'1,89% a 34.363 punti.

Le Borse europee consolida no il rialzo con Milano che allunga ancora e sale dell'1,4% (Ftse Mib 34.200 punti). A Piazza Affari sempre in evidenza Tim (+5,5%) nel giorno dell'assemblea e Nexi (+4,5%). I listini si preparano alle trimestrali tech ...

I mercati azionari del Vecchio continente restano ampiamente sopra la parità dopo l'avvio di Wall street , con Madrid e Milano che sono le Borse migliori in aumento dell'1,4%, grazie soprattutto alla forza del settore bancario. bene anche il listino ...

Uniqlo inaugura il nuovo store a Milano: come ricevere in regalo la colazione e l'iconica Moon bag - Il 2 maggio Uniqlo inaugurerà il suo terzo store italiano, il secondo a Milano: aprirà le porte al pubblico in piazza Gae Aulenti, con tanti regali al ...

Come va Saipem secondo Saipem - Saipem ha guadagnato oggi l'1,7 per cento alla Borsa di Milano. Il giorno precedente, a mercati chiusi, la società di infrastrutture energetiche controllata da Eni e Cassa depositi e prestiti aveva ...

Ferretti S.p.A. convoca l'Assemblea degli Azionisti - BEIJING, 23 aprile 2024/PRNewswire/ -- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A. Tan Xuguang ha presieduto l'Assemblea degli Azionisti di Ferretti Global a Pechino e ha risposto ...