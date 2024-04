Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano : l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dell'1,89% a 34.363 punti. (quotidiano)

Il gas chiude in rialzo ad Amsterdam (+2,1%) - Il gas chiude in rialzo sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, punto di riferimento per il prezzo del metano sul Vecchio Continente, hanno terminato le contrattazioni in rialzo del 2,1% a 29,02 euro ...quotidiano

Borsa: Europa frena sul finale, non basta corsa tech. Milano chiude a -0,27% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 apr - La corsa del settore tech non basta a sostenere le Borse europee, che dopo un avvio tonico virano in ...ilsole24ore

Moncler: fatturato gruppo I trim di 818 mln in rialzo del 13% (+16% a cambi costanti) (RCO) - Brand Moncler cresciuto del 17% (+20% a cambi costanti) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 apr - Il gruppo Moncler ha chiuso il primo trimestre 2024 con ricavi consolidato per 818 milioni, in ...borsa.corriere