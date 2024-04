Harvey Weinstein - Errore cruciale annullati i 23 anni di reclusione per reati sessual - chiamate del giudice testimonianze sbagliate

(Adnkronos) – La Corte Suprema di New York ha annullato la condanna per reati sessuali contro Harvey Weinstein , il potente produttore di Hollywood la cui caduta è diventata il simbolo del movimento #MeToo. Il collegio di giudici, con quattro voti contro tre, ha ordinato un nuovo processo. Secondo ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – La Corte Suprema di New York ha annullato la condanna per reati sessuali contro Harvey Weinstein , il potente produttore di Hollywood la cui caduta è diventata il simbolo del movimento #MeToo. Il collegio di giudici, con quattro voti contro tre, ha ordinato un nuovo processo. Secondo ... Continua a leggere>>

La decisione della Corte Suprema di New York per errore procedurale commesso dal tribunale di primo grado La Corte Suprema di New York ha annullato la condanna per reati sessuali contro Harvey Weinstein, il potente produttore di Hollywood la cui caduta è diventata il simbolo del movimento #MeToo. ...

Continua a leggere>>