Guglielmo Marconi - Grande Giove celebra il genio dell' inventore

Roma, 25 apr – Piuttosto che festeggiare disfatte nazionali senza precedenti, il 25 aprile potrebbe essere utilizzato in modo costruttivo: ad esempio per celebrare la nascita di una delle più grandi menti italiane e mondiali della storia ...

Non è facile, anzi è molto difficile, tracciare in poche pagine un ritratto di un personaggio storico del calibro di Guglielmo Marconi, sia per la sua enorme opera scientifica, che per la straordinaria attività d’impresa internazionale e per le ...