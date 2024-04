25 aprile | 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Non è facile, anzi è molto difficile, tracciare in poche pagine un ritratto di un personaggio storico del calibro di, sia per la sua enorme opera scientifica, che per la straordinaria attività d’impresa internazionale e per le vicende personali, a volte quasi bizzarre, che accompagnarono la sua vita. Mi vorranno perdonare i lettori per la concisione e la schematicità di questo estratto condensato, a cui ho dovuto sottoporre il capitolo sul grande scienziato di Bologna, che verrà pubblicato integralmente all’interno del libro “Pionieri”, al quale ancora sto lavorando e che andrà in stampa entro la fine della prossima estate. Esattamente il 25ricorre il centocinquantesimo della suae qui, su Atlantico Quotidiano, vogliamo commemorarlo proprio oggi. L’inizio di una grande ...