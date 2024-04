Guccini - Hende - Scan -i, De Paolis per un 25 aprile di eventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Arezzo, 252024 – Libri, canzoni, camminate e incontri per un 25di. Oggi al Parco di Villa Severi ad Arezzo la Festa della Liberazione dal fascismo si unisce alla vicinanza al popolo palestinese. Arezzo si prepara a commemorare un altro anniversario della Liberazione con un evento che vuol essere punto d’incontro tra memoria storica e solidarietà internazionale. Il Parco di Villa Severi diventerà teatro della "Festa di Liberazione", un appuntamento tradizionale che quest'anno avrà un significato più profondo con l'inclusione di un messaggio di pace per la Palestina. La giornata inizierà alle 10 con una camminata simbolica e letture sui luoghi della strage di San Polo, per riflettere sulle atrocità della guerra e l'importanza della pace e della libertà. Raduno di fronte al Cas di Villa Severi. Alle 13 pranzo ...