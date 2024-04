Golf - otto azzurri alla conquista del Giappone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024)giocatoriprendono parte all’ISPS Handa - Championship, unica tappa stagionale del DP World Tour in, organizzata in collaborazione con il JapanTour, e quarto evento della serie Asian Swing. Si gioca dal 25 al 28 aprile sul percorso del Taiheiyo Club (Gotemba Course), a Gotemba, dove saranno in gara Matteo Manassero, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan, Francesco Laporta, Renato Paratore e Filippo Celli. Nel field di buona qualità proveranno a ritagliarsi un ruolo da protagonisti cinque vincitori nel 2024 a iniziare da Matteo Manassero, reduce dal quinto posto nell’Indian Open, il secondo stagionale, oltre al successo nel Jonsson Wolkwear Open a marzo e 12° nell’ordine di merito. Con lui il sudafricano Dylan Frittelli, gli svedesi Jordan Gumberg e Jesper Svensson ...