Golf - World Tour | otto azzurri in gara nell’Isps Handa Championship

Tutto pronto per l’Hero Indian Open , a New Delhi, tappa valida per il circuito del DP World Tour di Golf , in programma da domani a domenica 31 marzo. Al via ci sono sette italiani: Matteo Manassero, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Andrea Pavan, Lorenzo Scalise e Filippo Celli. Tra gli assenti Marcel Siem, campione in questo evento nel 2023 e reduce da un intervento chirurgico per via di un problema all’anca. Ci sarà però ... (sportface)

Tra gli italiani in gara in India c'è Manassero, favorito alla vigilia con Van Driel ROMA - Il DP World Tour va a Nuova Delhi per l'unica tappa stagionale in India, dove è in programma dal 28 al 31 marzo l'Hero Indian Open. Il 16° torneo del circuito 2024 è inserito in una serie di Sette gare denomi (ilgiornaleditalia)

Golf: da Manassero a Migliozzi, 8 azzurri in gara in Giappone - Dopo un mese di stop il DP World Tour torna protagonista con l'ISPS Handa Championship. Dal 25 al 28 aprile in Giappone, a Gotemba, nella prefettura ...sportmediaset.mediaset

Da Manassero a Migliozzi, otto azzurri in gara in Giappone - Dopo un mese di stop il DP World Tour torna protagonista con l'ISPS Handa Championship. Dal 25 al 28 aprile in Giappone, a Gotemba, nella prefettura di Shizuoka, saranno otto gli azzurri in gara. (ANS ...ansa

Scottie Scheffler odds for remaining majors: PGA Championship, US Open, The Open, and Grand Slam odds - Here's a look at our Scottie Scheffler odds for the remaining PGA majors this season. Claim thousands in bonuses with our exclusive bonus codes.madison