Giro d’Italia 2024 | i cronomen I principali avversari di Ganna nelle due lunghe prove contro il tempo

(Di giovedì 25 aprile 2024) Saranno due le cronometro individuali che vedremo nella prossima edizione del, due momenti decisivi soprattutto in chiave classifica generale. La più lunga, quella di 37,2 chilometri, posta nella settima tappa da Foligno a Perugia, mentre la settimana dopo spazio alla Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda, completamente pianeggiante di 31 chilometri. Non mancheranno i protagonisti delleil, a partire dal nostro Filippo, che nella Corsa Rosa è sempre stato protagonista e andrà a caccia sicuramente di un successo, ma soprattutto della condizione migliore per centrare il podio olimpico proprio nella sfida alle lancette. Il vice campione del mondo in carica guida una Ineos Grenadiers che può puntare anche sugli uomini di classifica Geraint ...

Si avvicina sempre più il via del Giro d’Italia 2024 : manca poco più di una settimana ormai alla Grande Partenza da Torino e arrivano i primi annunci, come quello di ieri dell’organizzazione che ha stilato la lista dei partecipanti. Non è ancora ...

L’anno scorso era stato tra gli italiani protagonisti nella Corsa Rosa, con il Tricolore sulle spalle. Un successo di tappa, gran lavoro per i compagni e top-20 in classifica generale. Ci si aspetta ancora di più, una stagione dopo, da Filippo ...

Annunciato ieri l’elenco dei partenti per il prossimo Giro d’Italia che scatterà il 4 maggio da Torino. Che il ciclismo tricolore sia in calo nelle ultime stagioni resta sempre più una certezza, i risultati restano molto poco confortanti, sia per ...

25 aprile, Meloni: "Con fine fascismo poste basi democrazia". Salvini: "Sempre onorato senza sbandierarlo": ...lavorare - aggiunge - per difendere la democrazia e per un'Italia ...al Quirinale con l'udienza ai rappresentanti delle Associazioni d'... vanno in giro a creare problemi', ha spiegato. Del resto 'vedevo ...

Il Papa in piazza San Pietro con la Papamobile poi incontra i giovani: ... sta compiendo un giro tra i fedeli. In attesa da questa mattina presto Sono oltre 50 mila i soci e gli amici dell'Azione Cattolica provenienti da tutte le diocesi d'Italia che si sono radunati in ...