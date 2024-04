Giro d’Italia 2024 | i velocisti Milan il faro - Dainese tra i protagonisti attesi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) Una parata di stelle, uno spettacolo assicurato ad ogni volata di gruppo. Scorrono le lancette, passano i giorni e manca sempre meno all’inizio del. Parte sì la corsa verso la conquista del Trofeo Senza Fine, ma anche a quella alla prestigiosa Maglia Ciclamino di miglior velocista della Corsa Rosa. E quest’anno ci sarà da divertirsi, perché il parterre di partenza straborda di sprinter di prima qualità che renderanno imperdibili ogni arrivo in volata. La prima occasione utile per vedere all’opera le ruote veloci dovrebbe essere nella terza tappa, quella con arrivo a Fossano. In prima fila per quanto riguarda gli sprint c’è sicuramente l’italiano Jonathan(Lidl-Trek), che farà di tutto per riconfermarsi re degli sprinter e vincere per il secondo anno consecutivo la Maglia Ciclamino. L’alfiere ...