Giro d’Italia 2024 | dodicesima tappa Martinsicuro-Fano Percorso - data e altimetria | attesa per i muri

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ci avviciniamo sempre di più al: sabato 4 maggio ci sarà la grande partenza da Torino per tre settimane che regaleranno spettacolo, con grandissimi protagonisti attesi. Su tutti c’è fibrillazione per la prima partecipazione alla Corsa Rosa di Tadej Pogacar, ma anche altri grandi nomi che assicureranno un altro grado di competitività.frazione che partirà daper arrivare adopo 193 chilometri e 2100 metri di dislivello. Unache ha tre stellette di difficoltà e che sarà caratterizzata daisulla costa adriatica. Nella prima parte ci sarà il traguardo intermedio di Recanati (dopo uno strappo di 2,3 km all’8,1%), poi neldi una sessantina di chilometri ...

Il Giro d’Italia 2024 si sposta verso l’Adriatico. In questa undicesima tappa si parte da Foiano di Val Fortore e si arriva a Francavilla al Mare, passando il Molise, per poi prendere da Termoli la statale Adriatica. Una giornata dedicata completamente alle ruote veloci, che torneranno ... Continua a leggere>>

... dell'Anci e di tutte le sindache e tutti i sindaci d'Italia ci ... Diverse le manifestazioni in giro per il Paese, compresa quella all'...

Continua a leggere>>

...con la sua opera prima Risorse umane nel 1999 (visto in Italia al ... realizzati nei primi anni 2000, fanno il giro dei grandi ... La Palma d'Oro a Cannes Quando il suo La classe arriva a Cannes il ...

Continua a leggere>>