Ginnastica artistica - l’Italia ha trovato il generalista che sognava? Yumin Abbadini in una nuova dimensione | Olimpiadi e futuro

(Di giovedì 25 aprile 2024)è entrato di forza in una. Dopo il sesto posto sul giro completo agli ultimi Mondiali (miglior risultato di sempre per, eguagliato Jury Chechi), il giovane bergamasco ha conquistato una meravigliosa medaglia di bronzo nel concorso generale individuale degli Europei. Ad Anversa si era affacciato all’universo dei grandi, a Rimini ha dimostrato di essere egli stesso uno degli uomini di riferimento del circuito internazionale. A ottobre, nell’ambito della rassegna iridata, si era spinto fino a 82.823 punti. Ieri sera, in terra romagnola, ha alzato l’asticella e ha toccato quota 83.765, un riscontro con cui lo scorso anno sarebbe stato quarto ai Mondiali a sei decimi dal podio (media di poco inferiore al 14 sui sei attrezzi). I margini di miglioramento sembrano ...

Pronti, partenza, via. Ed è subito Italia con Yumin Abbadini sul podio del completo individuale e la squadra azzurra qualificata per la finale . I riflettori si sono accesi a Rimini, casa della ginnastica artistica europea per le prossime due ...

Rimini - Prima suddivisione qualifiche GAM senior. E a Casa Italia premiata Olga Buga, l'ideatrice del logo: ... argento ad Anversa, Illia Kovtun, e l'azzurro Yumin Abbadini, ... era stato comunque il migliore degli europei dopo l'ucraino. Occhi ...a Tokyo 2021 Milena Baldassarri e la società campione d'Italia in ...

Rimini - Mixed zone: Yumin per Elisa, Salvatore per Marco, Marco per la squadra! E domani tocca ai baby d'oro: A cominciare dal tecnico di Yumin Abbadini, quell'Alberto Busnari ... tra i quali l'argento europeo a Lubiana nel 2004, esattamente ... gratuitamente solo per l'Italia, su SportFace TV. I punteggi si ...