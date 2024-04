Ginnastica artistica - Yumin Abbadini fa sognare l’Italia | spaziale bronzo all-around agli Europei! Accarezzata l’apoteosi

(Di mercoledì 24 aprile 2024)ha scaldato il pubblico che ha assiepato gli spalti della Fiera di Rimini, dove sono incominciati gli2024 dimaschile. Prima dell’ultima rotazione delle qualificazioni, infatti, l’azzurro era in pole-position per conquistare la meda d’oro nel concorso generale individuale (il podio dell’all-è infatti stato determinato in base ai risultati acquisiti nel turno preliminare).si è stretta attorno al talentuoso bergamasco, già sesto sul giro completoultimi Mondiali (miglior risultato della storia tricolore, al pari di Jury Chechi), prima del decisivo esercizio alle parallele pari. Il quasi 23enne (spegnerà le candeline il prossimo 6 maggio), pilastro della Nazionale ...

Europei artistica, Tecchi “Prova generale con vista Parigi” - RIMINI (ITALPRESS) - "I Campionati Europei di ginnastica artistica, maschili e femminili, saranno uno degli eventi dell'anno, in Italia, nel resto d'Europa ...italpress