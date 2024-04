FOTO Salerno - in piazza Vittorio Veneto la prima parte delle celebrazioni per il 25 aprile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi è una data importante perché è una data fondativa per quello che sarà il futuro dell’Italia ed è una data da cui attingere i valori che oggi occorrono per combattere ingiustizie, guerre, per affermare e consolidare la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà”. Con queste parole il prefetto diFrancesco Esposito A commentato le, ospitate in unafase, in, ain occasione della festa della Liberazione. “Oggi noi festeggiamo una data e una ricorrenza nella quale gli italiani ritornarono alla libertà, alla democrazia, soprattutto alla pace ed è quindi questo il presupposto su cui poi è stata costruita la nostra Repubblica ed è stata rifondata la nostra storia, che ci ha garantito il ...