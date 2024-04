G7 Trasporti | foto dei ministri davanti al Duomo e Milano blindata Ecco cosa c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 - Al via al Palazzo Reale dila seconda giornata del G7: i, dopo la sessione straordinaria di ieri dedicata all'Ucraina, sono al lavoro oggi sul tema di “Futuro della Mobilità”. E il centro città anche oggi è sottoposto a imponenti misure di sicurezza.alLa sessione è stata aperta, dopo ladi gruppo sul sagrato del, dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e deiMatteo Salvini, con lo scampanellio di una campana di Agnone. La pubblicità cinese "Non so se avete visto che alle spalle delc'è un marchio cinese, ormai siamo circondati", ha detto detto il vicepremier parlando con i giornalisti ...