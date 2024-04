Pista da bob - le immagini dimostrano che non è una ristrutturazione | Cortina è una montagna ferita e ora anche blindata – Foto e video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Vista dal cielo,non è solo una, un bosco distrutto, un devastante cantiere a cielo aperto. È la confutazione iconica di quanto discutibile sia quello che hanno scritto i giudici del Tar del Lazio nell’ordinanza che non ha bloccato la costruzione dellada bob “Eugenio Monti” per le Olimpiadi invernali 2026, come aveva invece chiesto Italia Nostra. L’hanno considerata una semplice, che non altera l’ambiente. Un drone hagrafato il movimento terra cominciato alcune settimane fa da parte dell’impresa Pizzarotti, che ha vinto l’appalto voluto dal ministro Matteo Salvini. Gli sbancamenti sono impressionanti, dove un tempo c’erano centinaia di larici secolari ora c’è solo la desolazione di ruspe, betoniere, camion che si ...