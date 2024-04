Fed | Taglio dei tassi forse a dicembre

(Di giovedì 25 aprile 2024) 17.53 Un eventuale ribasso deid'interesse potrebbe non arrivare prima di. Questo è quanto indica l'andamento degli swap dopo il dato sul Pil degli Usa la cui crescita è scesa a 1,6% nel primo trimestre del 2024, dal 2,4% previsto in precedenza dagli economisti. La riunione del board della Fed è prevista per la prossima settimana e dovrà affrontare una congiuntura economica incline alla stagflazione. I dati del Pil Usa hanno avuto un forte impatto negativo su Wall Street.

Un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed non ci sarà prima di dicembre . E' quanto indica l'andamento degli swap dopo il deludente dato sul pil americano, che segnala una frenata dell'economia in presenza di persistenti pressioni inflazionistiche. La Fed si riunirà la prossima settimana

Borse in rosso con Pil Usa deludente e inflazione in salita, -10% per Meta a Ws. Rendimento Btp balza al 4% - La Borsa di Tokyo ha aperto oggi in ribasso, con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha perso lo 0,95% scendendo di 367,01 punti fino a quota 38.093,07. Anche la Borsa di Hong Kong ha aperto in lieve

Il rendimento del Btp al 4% per la prima volta da dicembre - Il rendimento del Btp decennale torna a toccare il 4% per la prima volta dallo scorso 11 dicembre, in scia al venir meno delle scommesse per un rapido taglio dei tassi da parte delle banche centrali.

