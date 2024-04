Fed verso un taglio dei tassi non prima di dicembre

(Di giovedì 25 aprile 2024) Undeidi interesse da parte della Fed non ci saràdi. E' quanto indica l'andamento degli swap dopo il deludente dato sul pil americano, che segnala una frenata dell'economia in presenza di persistenti pressioni inflazionistiche. La Fed si riunirà la prossima settimana e gli analisti attendono indicazioni dal presidente Jerome Powell nel corso della conferenza stampa che seguirà la riunione.

Le condizioni per taglia i tassi , a giugno , da parte della Bce, ci sono. L'incognita: guerre o altri sommovimenti. In un'intervista a Le Mondo, Luis de Guindos, vicepresidente della Bce, ha infatti affermato: "Se le cose vanno nella stessa direzione delle ultime settimane, allenteremo la nostra ... Continua a leggere>>

Pil Usa inizia davvero a rallentare - Nuovi dati Usa passati al setaccio dai mercati: cosa hanno svelato Pil trimestrale e un indicatore chiave dell'inflazione I riflettori sono tutti puntati sull'impatto per i taglia tassi Fed.

Il rendimento del Btp al 4% per la prima volta da dicembre - Il rendimento del Btp decennale torna a toccare il 4% per la prima volta dallo scorso 11 dicembre, in scia al venir meno delle scommesse per un rapido taglio dei tassi da parte delle banche centrali.

