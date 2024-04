Spagna - il Governo commissaria la Federcalcio AS | Rischio esclusione dai tornei UEFA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) Dopo le inchieste degli ultimi mesi, ilspagnolo ha deciso dire la RFEF, laspagnola. L’esecutivo ha nominato una Comisión de Supervisión, Normalización y Representación per vigilare sul funzionamento della Realspagnola (RFEF) nei prossimi mesi. Una decisione adottata “in risposta alla crisi” e “in difesa dell’interesse generale di”, con l’obiettivo di “proteggere il buon nome e l’immagine del calcio spagnolo”. La commissione resterà in funzione almeno fino a settembre. Il problema, come riportano Marca e AS, è che laosserva con preoccupazione la situazione. Secondo quanto riportano i quotidiani spagnoli, a Nyon ritengono che l’intervento delpossa violare le norme della FIFA. Se l’ingerenza del ...