Fassino Lupin - il giallo del profumo che non ha rubato che gli è finito in tasca

(Di giovedì 25 aprile 2024) Povero Piero, c'èdi fregatura per lui. Massima solidarietà e quintali di garantismo, ma la storia c'è tutta e tocca raccontarla. Il Fatto Quotidiano, giornale malizioso e giustizialista, racconta che il fu segretario del Pd è denunciato per tentato furto. L'interessato nega di aver voluto rubare: «Se avessi tre mani non sarebbe mai successo...». Ma il titolare dello spaccio dell'aeroporto di Fiumicino dove l'onorevole è stato pizzicato non vuole bersela. Ecco la storia di Piero, che arrivò a varcare il check-in in un bel giorno di primavera, diretto a Bruxelles, marciando con l'anima in spalle e una boccetta di costosoin saccoccia. Succede, stando alla versione dell'interessato - anzi, del denunciato -, che il nostro eroe si tirasse dietro il trolley con una mano e con l'altra agguantasse la preziosa essenza ...

