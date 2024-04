IL CASO FASSINO  Ha tentato di rubare un profumo - Ora rischia il processo | volevo pagare

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’episodio a Fiumicino, l’ex ministro: stupito, avevo le mani occupate e l’ho messo in tascaL’episodio a Fiumicino, l’ex ministro: stupito, avevo le mani occupate e l’ho messo in tasca

Fassino denunciato per furto al duty free. 'Non volevo rubare': Piero Fassino è stato denunciato per tentato furto. L'ex sindaco di Torino è stato bloccato al duty free dell'aeroporto di Fiumicino con un profumo nella tasca del giaccone. La notizia è pubblicata in prima pagina dal "Fatto Quotidiano" che riporta ...

Piero Fassino denunciato per tentato furto di un profumo in aeroporto: Piero Fassino, deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia (e dunque stipendio che supera ...free shop all'aeroporto di Fiumicino. ... L'episodio è avvenuto il 15 aprile. Fassino, scrive Il Fatto, era ...