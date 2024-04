Cospito - pena definitiva | 23 anni di carcere per l?attacco alla caserma

Sono definitive le condanne a 23 anni e a 17 anni e 9 mesi di carcere per gli anarchici Alfredo Cospito e Anna Beniamino. E’ quanto deciso dalla Cassazione nell’ambito del processo per l’attentato alla ex caserma allievi Carabinieri di Fossano del ...

25 aprile, tensioni al corteo a Roma: insulti e petardi tra i manifestanti pro-Gaza e il gruppo brigata ebraica - 25 aprile. Tensione sulle manifestazioni. Partigiani, sindacati e leader delle opposizioni a Milano con Scurati e a Roma con Roberto Salis. Mattarella all'Altare della patria con la Meloni ...ilmattino