Alfredo Cospito condannato definitivamente a 23 anni 

(Di giovedì 25 aprile 2024) Sono definitive le condanne a 23 anni e a 17 anni e 9 mesi di carcere per gli anarchicie Anna Beniamino. E’ quanto deciso dalla Cassazione nell’ambito del processo per l’attentato alla ex caserma allievi Carabinieri di Fossano del 2006. L’attentato, avvenuto il 2 giugno, solo per un caso fortuito non causò vittime. Rivendicato con la sigla ‘Rivolta Animale e Tremenda/Federazione Anarchica Informale'(RAT/FAI), vide l’impiego di due ordigni, uno di minore portata – da far esplodere come richiamo – e un altro, a tempo, ad alto potenziale.ha sempre dichiarato che si trattava di “due attentati dimostrativi in piena notte, in luoghi deserti, che non dovevano e non potevano ferire o uccidere nessuno”. I giudici della sesta sezione hanno rigettato i ricorsi della Procura Generale di Torino e delle difese così come ...