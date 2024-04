Corte annulla una condanna di Weinstein

(Di giovedì 25 aprile 2024) 17.25 L'Altadello Stato di New York hato una delle condanne di Harveyper reati sessuali. Il motivo: il giudice che nel 2020 condannòa 23 anni di carcere chiamò a deporre donne le cui accuse non erano parte delle incriminazioni nei confronti dell'ex produttore.non uscirà di prigione: è statoto nel 2022 per stupro a Los Angeles e deve scontare una pena di 16 anni di carcere.

