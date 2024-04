Colpo di scena nel caso Weinstein | la Corte Suprema revoca condanna all’ex produttore

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ladello Stato di New York ha scosso il mondo giudiziariondo ladi Harveyper reati sessuali. La decisione, che è giunta dopo un'attenta analisi delle procedure legali, ha sollevato una serie di dibattiti e controversie riguardo al corretto perseguimento della giustizia in casi così delicati. Ildiha attirato l'attenzione internazionale non solo per le accuse di reati sessuali, ma anche per la vastità del movimento #MeToo, che ha evidenziato la diffusa presenza di molestie e abusi nel mondo dello spettacolo e oltre. Tuttavia, ladelladisolleva interrogativi sulla correttezza delle procedure legali seguite nel suo processo. Rimane ...

Roma, 25 aprile 2024 – Harvey Weinstein ha dato origine al movimento #metoo, dopo le accuse di decine di donne. Ma ora la Corte Suprema dello Stato di New York ha revocato la condanna per reati sessuali dell'ex potentissimo produttore cinematografico. La Corte ha stabilito che il giudice che nel

