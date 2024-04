Chi è il prossimo avversario di Arnaldi a Madrid? Sfida sulla carta a senso unico contro la terza testa di serie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) Esordio sul velluto per Matteo. Nel primo turno del Masters 1000terra rossa spagnola l’azzurro infatti si è imposto per 6-4 6-1 in poco più di un’ora di gioco sull’australiano Christopher O’Connell (n.67 ATP). Ora un secondo turno proibitivo aspetta il vincitore della Coppa Davis: l’azzurro infatti se la vedrà con ladinumero tre del torneo, il russo Daniil Medvedev. Per lui un bye al primo turno, dunque sarà l’esordio lacon l’azzurro: nella prima uscitaterra a Montecarlo brutta battuta d’arresto agli ottavi di finale per il russo. Sono due i precedenti tra i due tennisti, entrambi a favore del russo: nel 2023 doppiatra Dubai e Montreal, sempre sul cemento, con due successi in due set per ...