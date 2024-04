ATP Barcellona 2024 - Ruud il prossimo avversario di Arnaldi Bene Tsitsipa - Fils manda a casa De Minaur

(Di giovedì 18 aprile 2024) Quarti di finale all’orizzonte sulla terra rossa di. Abbiamo gli otto giocatori che continuano a giocarsi il titolo, tra loro c’è anche il nostro Matteoche alla fine ha avuto vita facile con l’argentino Marco Trungelliti. Per l’azzurro c’è, senza troppe sorprese, Casper, che ha lasciato ben poco spazio all’australiano Jordan Thompson caduto con il punteggio di 6-1 6-4. Anche il vincitore di Montecarlo Stefanoss è in elite eight, ma ha sofferto più di quanto avrebbe dovuto con Roberto Carballes Baena, che rimane comunque un giocatore insidioso su terra, annullandogli cinque palle break nel corso del secondo set. Sarà l’argentino Facundo Diaz Acosta a provare a fermarlo; il sudamericano ha superato in tre set Fabian Maroszan e dà così seguito alla finale raggiunta a Buenos ...

Barcellona, linea di bus (affollata dai turisti) scompare da Google Maps: il "trucco" dei residenti - "Quando si fermava davanti all'ingresso di Parco Güell, l'autobus 116 del quartiere era schiacciato sotto una valanga di turisti", ricorda El Periódico ...ilmessaggero

Atp Barcellona, Arnaldi vola ai quarti: "Non guardo la classifica ma il best ranking è vicino" - (LaPresse) "Best ranking Non seguo tanto la classifica, l'obiettivo è entrare nei primi 32 per essere testa di serie negli Slam. Ci proverò che ...stream24.ilsole24ore

L'azzurro si impone 6-3 6-0 e torna numero 36 del mondo - Ci ha messo un po’ a ingranare, ma alla fine Matteo Arnaldi riesce a trovare la chiave per superare l’argentino Marco Trungelliti, che partendo dalle qualificazioni aveva sorprendentemente eliminato i ...gazzetta