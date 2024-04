Chi è il prossimo avversario di Arnaldi a Barcellona | un top-10 battuto nel recente passato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) Matteosi è qualificato con grande caparbietà ai quarti di finale del torneo ATP 500 di, riuscendo ad avere la meglio sugli argentini Sebastian Baez e Marco Trungelliti dopo il ritiro del francese Arthur Cazaux al debutto. Ora l’asticella si alzerà terribilmente per il tennista italiano, chiamato ad affrontare Casper Ruud sulla terra rossa catalana. Il norvegese ha regalato in due set il francese Muller e l’australiano Thompson, con l’assoluta disinvoltura degna della testa di serie numero 3 del tabellone. Si preannuncia un compito estremamente impegnativo per il 23enne ligure, attuale numero 40 del ranking ATP e in grande risalita. Il nostro portacolori se la dovrà infatti vedere con il 25enne scandinavo, numero 6 del mondo ed estremamente solido su questa superficie. Matteodovrà inventarsi una magia se ...