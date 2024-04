Camolese | Il Napoli riparta ma senza buttare via tutto | la rosa resta forte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ildel futuro dovrà partire dalla scelta dell’allenatore, una volta fatta si proveranno a prendere i giocatori giustivia, perché lo scorso anno tutti noi addetti ai lavori stavamo magnificando il lavoro svolto dalla squadra”. Queste le parole dell’allenatore Giancarloa Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. “Qual è stato il peccato originale del? L’anno scorso li ho ammirati, in questa stagione devo dire che tutti hanno dato un po’ meno, e quando questo accade i risultati non arrivano. Tre allenatori non sono riusciti a dare stimoli ai giocatori, probabilmente perché Spalletti è andato via ma non solo per quello. Ora bisogna ripartire, ripeto,peròvia ...