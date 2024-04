(Di martedì 23 aprile 2024) Nel rush finale non può mancare Romelu. La sua asieri col Bologna è stata pesante, soprattutto per la manovra offensiva e per...

Monday Night dal sapore di Champions League tra Roma e Bologna, un vero e proprio scontro diretto per il quarto posto anche se si accederà alla massima competizione continentale anche con il quinto ed è merito anche del derby continentale vinto dai Giallorossi contro il Milan e sugellato dal 2-1 all’Olimpico in cui è stato […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici (infobetting)

Domenica alle ore 18:00 si disputerà al Maradona, Napoli - Roma . Arriva l’ Assenza pesante per i giallorossi, visto che il giocatore è stato ammonito ed era diffidato . Il Napoli è già proiettato verso la sfida di domenica contro la Roma , ma lo stesso non vale per i giallorossi. La squadra di De Rossi difatti è impegnata ora in campo contro il Bologna, e poi dovrà recuperare i restanti 18? minuti contro l’Udinese giovedì, prima di poter pensare ... (spazionapoli)

Roma, senza Lukaku solo sconfitte: Big Rom scalpita per il Napoli - Nel rush finale non può mancare Romelu Lukaku. La sua assenza ieri col Bologna è stata pesante, soprattutto per la manovra offensiva e per i contrasti fisici.calciomercato

Roma, via al tour de force. De Rossi, è il momento delle scelte: Lukaku punta la Coppa, a Udine con il doppio attaccante - Daniele De Rossi comincia a fare i conti con l’emergenza. Emergenza dettata da infortuni e squalifiche, la stessa che più volte ha attraversato Mourinho durante i suoi due anni e ...ilmessaggero

Basket 2000 chiude senza vittorie la seconda fase - Senigallia – La MooneyGo Basket 2000 cede tra le mura amiche all‘Esquilino Roma chiudendo all’ultimo posto il girone di poule promozione. Vittoria meritata quella ottenuta dalla compagine laziale che ...senigallianotizie