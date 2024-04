Violenza senza quartiere | a Milano tabaccaio pestato e rapinato Napoli - 13enne massacrato di botte senza un perché video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 23 aprile 2024) Non solo una rapina, ma un pestaggio efferato per riuscire a strappare il bottino alla vittima, untitolare di un’attività nel centro di. L’obiettivo era un orologio Rolex modello Daytona, del valore di circa 50mila euro. Per questo tre giovani – un italiano, un serbo e un brasiliano, gravemente indiziati della rapina aggravata e delle lesioni aggravate – lo hanno ripetutamente colpito con calci e pugni in faccia. Poi, gli hanno portato via il prezioso a cui miravano strappandoglielo dal braccio. Per questo la polizia di Stato, coordinata dalla procura della Repubblica di, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta dei pubblici ministeri del VII dipartimento, a carico dei tre sospettiri.vittima di ...