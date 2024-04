Calcio Seconda Categoria - il racconto della 28^ giornata dei gironi C e F

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’Argignano torna a -1 dall’Ostra: saranno 180 minuti di fuoco, con lo scontro diretto all’ultima. Grande bagarre per play-off e play-out: Olimpia Ostra Vetere al 4° e Leonessa Montoro al 12° tremano, inseguite da Cupramontana, Terre Del Lacrima, Monsano per gli spareggi promozione, Aurora Jesi e Rosora Angeli per la salvezza diretta VALLESINA, 25 aprile 2024 – Nella 28^diche è passata purtroppo alla storia per i brutti fatti di Jesi, vogliamo ora concentrarci sul profilo sportivo, quello che a nostro avviso realmente conta e che è stato sufficientemente oscurato da fatti di cronaca da condannare. Lotta promozione e play-off nel girone C Nel girone C, infatti, c’è un’entusiasmante corsa promozione tutta da vivere tra Ostrae ...