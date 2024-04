(Di giovedì 25 aprile 2024) Meccanicamente, CN24 individua il giocatore piùdelper ognidi Serie A. Oggi tocca a lui:TRE SOCI E UN. -Oh, però è carino eh.-Carino è carino, sì.-Ma non è solo carino, c’ha anche quell’aria lì un po’ particolare… un po’… eh?-Sì, c’ha quella roba lì però calcola che

FANTACALCIO: EXPECTED BONUS - Il più atteso della giornata 34: Taty Castellanos: Meccanicamente, CN24 individua il giocatore più atteso del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Taty Castellanos TRE SOCI E UN FANTACALCIO. - Oh, però è carino eh. - Carino è carino, sì. - Ma non è solo carino, c'ha anche quell'aria lì un po' particolare un po' eh - Sì, c'ha quella roba lì però calcola che ...

FANTACALCIO: EXPECTED BONUS - Il più atteso della giornata 34: Taty Castellanos: Meccanicamente, CN24 individua il giocatore più atteso del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Taty Castellanos TRE SOCI E UN FANTACALCIO. - Oh, però è carino eh. - Carino è carino, sì. - Ma non è solo carino, c'ha anche quell'aria lì un po' particolare un po' eh - Sì, c'ha quella roba lì però calcola che ...