Calcio | Napoli Olivera in parte con gruppo

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il difensore punta a essere a disposizione per la gara con la Roma- Francesco Calzona potrebbe recuperare una pedina importante in vista della sfida di domenica pomeriggio alle 18 contro la Roma al Maradona. Ilsi è ritrovato questa mattina all'SSCN Konami Training Center: la squadra

Inter-Torino è stata affidata invece a Maria Sole Ferrieri Caputi ROMA - Sarà Maurizio Mariani a dirigere Juventus-Milan, classico del Calcio italiano in programma sabato 27 aprile alle 18. Con il fischietto della sezione di Aprilia ci saranno gli assistenti Berti e Cecconi, il quarto ufficiale

I Diffidati di Udinese-Roma : ecco chi sono i giallorossi a rischio squalifica in vista della prossima partita in casa del Napoli . Ci sono venti minuti circa da giocare per la prosecuzione della sfida della trentaduesima giornata che era stata interrotta e mai ripresa in virtù del malore occorso a

Napoli-Roma andrà in scena domenica alle ore 18:00. L'AIA ha svelato l'arbitro che dirigerà la sfida allo stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli si prepara al prossimo impegno contro la Roma. Il match è in programma domenica 28 aprile alle ore 18:00. La partita andrà in scena allo stadio Diego

La città è stracolma di turisti, il napoli va Caserta. E il ritiro potrebbe essere prolungato - La vigilia di napoli-roma per la squadra di Calzona comincerà domani a Caserta. Nel ritiro dell'hotel - si legge sulle pagine del Corriere dello Sport - rintracciato nel bel mezzo del pienone di

Auriemma sta con ADL: "Ritiro prolungato Non servirebbe ma farei la stessa cosa" - Raffaele Auriemma, giornalista tifoso del napoli, ha commentato sui social la notizia di un possibile ritiro prolungato per gli azzurri in caso di ennesima pessima partita contro la roma: "Non servirà

