Calcio femminile Accademia in finale regionale Le under 15 sfideranno l’Imolese

(Di giovedì 25 aprile 2024) È stato un weekend a due facce quello del settorebiancazzurro, che da un lato ha visto la prima squadra sconfitta nella trasferta di Vicenza, ma dall’altro la Spal15 ha ottenuto la qualificazione alla finalissima per il titolodi categoria. Sul campo delle biancorosse le ragazze di mister Rossi partono bene, ma quando mancano pochi secondi all’intervallo la vicentina Schiavo rompe l’equilibrio risolvendo una mischia che permette alle biancorosse di passare in vantaggio. La ripresa si apre con il raddoppio della squadra di casa, grazie al gol di Marchiori che lascia partire una conclusione imparabile dalla lunga distanza. Cinque minuti più tardi è la stessa centrocampista biancorossa a siglare la rete del definitivo 3-0 con un preciso colpo di testa su corner di Imparato. Le spalline non mollano e ...

Grande soddisfazione in casa Feba Civitanova per la stagione dell’ under 13 allenata da coach Iris Ferazzoli. Dopo la bella cavalcata nel campionato, con l’approdo per la finale al titolo regionale sfumata contro Fossombrone, le biancoblù hanno ...

Dopo la vittoria della Coppa Emilia Juniores Femminile in finale contro il Riccione, è arrivato anche il secondo Titolo stagionale per l’Accademia Spal under 19, conquistato con una giornata di campionato di anticipo. I quattro punti di vantaggio ...

Sono arrivate quinte le ragazze dell’ under 12 del Ponte San Giusto Academy al Trofeo Ducato Spoleto Women 2024, organizzato dalla società umbra Ducato Calcio. La squadra si è classificata prima tra le non professioniste alle spalle di Roma, ...

