Calcio femminile. Titolo regionale per le under 19. Altro brindisi per l'Accademia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dopo la vittoria della Coppa Emilia Junioresin finale contro il Riccione, è arrivato anche il secondostagionale perSpal19, conquistato con una giornata di campionato di anticipo. I quattro punti di vantaggio sul Modena sono infatti sufficienti a decretare campionesse regionali le ragazze allenate da Andrea Orrù. La vittoria decisiva è arrivata grazie al 3-0 rifilato alle parmensi del Montanara, con reti di Annese, Zappaterra e Sartori. L’19spallina ha disputato una stagione da assoluta protagonista, come testimoniano alcuni numeri: le biancazzurre hanno il miglior attacco del torneo con 91 reti, delle quali ben 30 messe a segno da Lavinia Sartori (capocannoniere del campionato) e 20 da Alice Tassinati. La stagione proseguirà con il ...

