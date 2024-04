Calcio Allievi Under 17 regionale | K Sport Montecchio Gallo già in finale attende di conoscere le due avversarie

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nel Girone B la Giovane Ancona ha 9 punti di vantaggio sulla Maceratese a 3 giornate dal termine, il Fermo 3 punti sull’Atletico Ascoli quando restano 90? da giocare. Nel provinciale il big match tra Biagio Nazzaro e Castelfrettese, domeica pomeriggio ai ‘Pini’, potrebbe chiudere la corsa al successo nel Girone C VALLESINA, 25 aprile 2024 – Siamo alla vigilia di un turno di campionato che potrebbe definire ogni situazione sia ne tre gironi delsia nei due Gironi del provinciale Ancona.Nel Girone A il Kha conquistato il primo posto e gli ultimi 90? che si giocheranno nel prossimo week end servirà solo per le statistiche. Nel Girone B la Giovane Ancona ha 9 punti di vantaggio sulla Maceratese a 3 giornate dal termine. All’undici di Santini la gara contro la ...

Mola ?ennesimo capolavoro, che non può essere ridotto a “impresa“ o “miracolo“ sportivo. L’immensa Atalanta ha appena scritto un’altra pagina storica eliminando il Liverpool, grande favorito per la vittoria finale di Europa League. Non è ...

Team Altamura promosso in serie C. È la prima volta per l’attuale sodalizio ma non la prima, in serie C, negli 83 anni di Calcio di Altamura . La formazione biancorossa della Leonessa, superando 2-1 in casa la Città di Gallipoli, ha conquistato ...

calcio: Vis Civitanova, sabato la trasferta contro l'Atletico Conero. Maurilli: "Siamo carichi e pronti" - La Vis Civitanova sempre più vicina alla fine del campionato.viverecivitanova

calcio: Civitanovese - Jesina, le info sui biglietti per i tifosi rossoblù - L’Osservatorio non ha disposto il divieto di trasferta per i sostenitori della Jesina. A questo punto restiamo in attesa della notifica del decreto Prefettizio sulle disposizioni di prevendita per il ...viverecivitanova

Il Lecce cresce più della Juventus - La società ha scelto di puntare su numerosi giovani in prestito e sulla redenzione di Di Francesco per cercare di evitare la retrocessione. Anche se la favola della Fusione non dovesse avere un lieto ...calciolecce