Spunti di vista Un monumento per il Ferguson del nostro calcio

(Di sabato 20 aprile 2024) Mola ?ennesimo capolavoro, che non può essere ridotto a “impresa“ o “miracolo“ sportivo. L’immensa Atalanta ha appena scritto un’altra pagina storica eliminando il Liverpool, grande favorito per la vittoria finale di Europa League. Non è accaduto per caso perché la straordinaria prova collettiva fatta di coraggio, solidità, resilienza e orgoglio dei nerazzurri è figlia della programmazione del club e dell’organizzazione dello staff tecnico che ha costruito passo dopo passo un gruppo con gli attributi, una squadra brillante, tenace, matura. Capace di dare del tu a qualunque avversario. Merito soprattutto di Gian Piero Gasperini, tecnico schietto e che magari può non essere simpatico a tutti, ma di fatto undelpallone, capace con un gioco brillante di conquistare due finali di Coppa Italia, tre terzi posti e un quarto posto, tre ...