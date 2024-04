Bruno Fernandes meglio di Odegaard | 10 gol nella sua stagione peggiore

Manchester United e Bournemouth pareggiano 2-2 nel match valido per la 33ª giornata di Premier League 2023/2024. Non basta ai Red Devils la doppietta di Bruno Fernandes per ritrovare una vittoria che in campionato manca da oltre un mese (2-0 28ª giornata con l’Everton). La squadra di Ten Hag va ...

Continua a leggere>>