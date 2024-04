Automobilista rapinato con la pistola alla tempia in pieno giorno a Scampia | il furto in 10 secondi

(Di giovedì 25 aprile 2024) La rapina inin via Roma versoripresa dalle telecamere. Borrelli (Avs): "Questo è far west"

Non solo borseggi e furti in strada, ma anche atti criminali ai danni delle auto in pieno giorno e nel cuore di Milano . Vittorio Brumotti , l’inviato di ‘Striscia la Notizia‘, ha sperimentato personalmente questa realtà quando, tornando al suo furgone dopo aver girato un servizio nei pressi della ... Continua a leggere>>

Il sindaco di Afragola , Antonio Pannone , ha annuncia to una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a seguito del grave episodio di violenza urbana che si è verificato ieri. La riunione è stata indetta dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, in ... Continua a leggere>>

Troppo affollato il treno per la Liguria, caos in stazione a Pavia: “Abbiamo il biglietto, vogliamo partire” - viaggiatori fermi davanti alle porte del convoglio (strapieno) diretto a Sestri Levante. A documentarlo è stato un passeggero esasperato che doveva prendere il mezzo non per andare in vacanza ma per r ...

Antonio Decaro a Bari celebra la libertà di espressione nel giorno della Liberazione - BARI - Durante le celebrazioni del 79esimo anniversario della Liberazione nazionale, al Sacrario dei caduti d'oltremare di Bari, il sindaco della città e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, ha fatto ...

Rapina choc a Napoli, gli puntano la pistola alla tempia mentre sta rientrando a casa - Rapina choc avvenuta a Napoli. Le telecamere inquadrano un cittadino che rientra a casa a bordo della sua vettura e, mentre ...

