Spari in pieno giorno ad Afragola - Pannone annuncia nuova riunione con il Prefetto

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il sindaco di, Antonio, hato unastraordinaria del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a seguito del grave episodio di violenza urbana che si è verificato ieri. Laè stata indetta daldi Napoli, Michele Di Bari, in risposta agliche si sono verificati in Piazza L'articolo Teleclubitalia.

Kendji Girac, Spari contro il vincitore di The Voice francese/ Cantante ricoverato in ospedale, è giallo - Il cantante francese Kendji Girac, 27 anni, vincitore di un'edizione di The Voice oltralpe, sarebbe stato colpito forse in un agguato ...ilsussidiario

Afragola, rissa e Spari davanti chiesa: 5 fermi - Scene da far west nel pieno centro di Afragola, popoloso comune alle porte di Napoli: cinque i feriti, ma il bilancio poteva essere più grave se si pensa che tutto è avvenuto… Leggi ...informazione

“The Voice”, Spari contro il famoso cantante: è gravissimo - Attimi di panico in strada quando il famoso cantante di The Voice è stato colpito da colpi di arma da fuoco.abruzzo.cityrumors