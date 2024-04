Spari in pieno giorno - Pannone | ad Afragola uno dei migliori impianti di videosorveglianza

Il sindaco di Afragola , Antonio Pannone , ha annuncia to una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a seguito del grave episodio di violenza urbana che si è verificato ieri. La riunione è stata indetta ...

Sparò in piazza a Sant’Anastasia ferendo una bimba: 17enne condannato a 10 anni - L'episodio il 23 maggio del 2023 a Sant'Anastasia, nella provincia di Napoli: il 17enne, che sparò in una piazza piena di gente, ferì una bambina di ...fanpage

Rissa e Spari ad Afragola, scarcerato uno dei 5 fermati: la lite nata per i fuochi d’artificio a Capodanno - Il Gup del tribunale di Napoli Nord, dott. Daniele Gruneri, ha convalidato 4 dei 5 fermi eseguiti ad Afragola dopo la rissa in piazza all’esterno della chiesa domenica pomeriggio.internapoli

Spari nel parcheggio del fast food: è caccia al responsabile - Nella notte tra il 22 e il 23 aprile in via Magellano a Monselice qualcuno è arrivato di fronte a McDonald's in auto poi ha premuto il grilletto. I carabinieri hanno rinvenuto otto bossoli a salve. No ...padovaoggi