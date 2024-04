Atletica - i risultati dei meeting della Liberazione | Riva sugli 80 - McLeod vince a Mode -a, personale di Fortuna

(Di giovedì 25 aprile 2024) Festain pista con diversinazionali dileggera. Federicosi è distinto800 metri a Tivoli (in provincia di Roma), correndo con il tempo di 1:47.19 e migliorando ildi tredicesimi centesimi in vista dell’esordio stagionale sui prediletti 1500 metri. Irene Siragusa ha invece timbrato 23.61 (0,8 m/s di vento contrario) sui 200 metri. Dilettasi è messa in mostra a Siena, spedendo il disco a 55.90 metri e migliorandosi di trenta centimetri dopo due anni, precedendo Emily Conte (52.13). Il martello di Simone Falloni è atterrato a 69.76 metri. A Donnas (in provincia di Aosta) Eleonora Marchiando ha primeggiato sui 200 metri in 24.15 ventoso (+2,5). Il giamaicano Omarha ...

Nella speranza che il tempo regga, ma gli organizzatori della Fratellanza Modena hanno già annullato le gare di lancio del disco e del martello in quanto non sono state montate le gabbie in sicurezza, si disputa oggi al campo d' Atletica di Modena lo storico meeting dedicato al 25 aprile . Reggio ...

Spettacolo giovanile oggi a Conegliano con il 23° Junior meeting: oltre 550 in pista - Uno stadio Soldan a misura di giovani. Un pomeriggio a tutto sport, atletica, agonismo e tanta voglia di divertirsi. E per il Gruppo Giovani di atletica Silca Conegliano l'impegno da "grandi", in cabi ...

Le stelle della Giamaica e non solo al Trofeo Liberazione - Per la Anderson, vincitrice dei 100 hs con il tempo di 13.34, anche il primato all comers su suolo emiliano, meglio del 13.38 di Giulia Guarriello, sempre a Modena il 9/7/23. Il Trofeo Liberazione, or ...

Pista: i meeting del 25 aprile - La festa del 25 aprile, come da tradizione, si celebra anche in pista con il Trofeo della Liberazione in diverse sedi d'Italia. A Tivoli (Roma) la stagione all'aperto di Federico Riva comincia dal rec ...

